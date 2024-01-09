“سر جمال شعر الصينيات واليابانيات”.. ما حقيقة المعلومات المتداولة عن ماء الأرز؟

يتداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ سنوات معلومات كثيرة عن فوائد ماء الأرز للحصول على شعر جميل كالصينيات واليابانيات.

وبحسب تقرير نشره موقع الحرة فإن الكثير من النساء تقبل على استعمال ماء الأرز لما يشاع عن فوائده للشعر، خاصة حمايته من التساقط والمساعدة على نموه وغزارته.

وماء الأرز هو الماء النشوي المتبقي بعد نقع الأرز أو طهيه. وبالرغم من احتوائه على كمية كبيرة من النشا والتي تصل نسبتها إلى 75 – 80 في المئة، فإنه يحتوي أيضاً على العديد من الأحماض الأمينية، ومجموعة فيتامين ب، وفيتامين هـ، بالإضافة إلى بعض المعادن المختلفة، مثل المغنيسيوم، والمنغنيزيوم، والزنك، ومضادات الأكسدة، مثل الإنوسيتو.

وقال موقع “الطبي”، إن العديد من النساء في الصين واليابان وجنوب شرقي آسيا، اعتدن على مدار قرون استخدام ماء الأرز كعلاج للشعر، حيث يعتقد أنه يجعل الشعر ناعماً ولامعاً، لافتا إلى أنه يستخدم هناك للمساعدة على تطويل الشعر بشكل أسرع.

أما موقع “medical news today” الصحي، فيرى أن النشا الموجود في ماء الأرز يساعد على شفاء الجلد التالف للأشخاص المصابين بالتهاب الجلد، وفقا لدراسات أجريت في أوقات سابقة.

وأوضحت مجلة “جولي” المعنية بالجمال والموضة، أنه يمكن استعمال ماء الأرز المخمر كغسول للشعر، ولهذا الغرض ينبغي أولا غسل الشعر بواسطة شامبو لطيف، ثم تدليك الشعر بماء الأرز المخمر وتركه لمدة 20 إلى 30 دقيقة كي يؤتي مفعوله، ثم شطف الشعر بماء صاف.

ويمكن أيضا استعمال ماء الأرز المخمر كمرطب عميق؛ حيث يتم تدليك الشعر به وتركه على الشعر دون شطفه.

ولمزيد من العناية يمكن استعمال ماء الأرز المخمر كماسك (قناع) ليلي؛ حيث يتم تدليك الشعر به وتركه على الشعر طوال الليل، ثم شطفه في الصباح جيدا بواسطة شامبو لطيف.

ماء الأرز المخمر.. كيف تحضره؟

ولإعداد ماء الأرز استخدم نصف كوب من الأرز الأبيض العضوي، مع مراعاة غسله جيدا، ثم ضعه في إناء وأضف كوبا من الماء إليه ثم اعجنه جيدا لمدة لا تقل عن 5 دقائق بحيث تصل المواد الفعالة إلى الماء.

وبعد ذلك، اغل ماء الأرز لمدة 10 دقائق ثم اتركه ليبرد لمدة 30 دقيقة، ثم ضع ماء الأرز في وعاء معقم ومحكم الغلق.

ولتخمير ماء الأرز، ينبغي تركه في الوعاء لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام قبل الاستخدام؛ حيث يعمل التخمير على إطلاق المواد الفعالة المهمة لصحة وجمال الشعر. وينبغي الاحتفاظ بماء الأرز المخمر في الثلاجة، مع مراعاة استخدامه في غضون أسبوع.

في المقابل، يقول خبراء الصحة أنه لا يوجد حتى الآن ما يكفي من الأدلة لإثبات أن ماء الأرز يحسن صحة الشعر، بل أن رهطا منهم أشار إلى هذا النوع من العلاجات قد يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة لبعض الناس.

وفي هذا الصدد، أوضحت الأستاذة المساعدة في طب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة مينيسوتا، الدكتورة روندا فرح، أن شطف الشعر بماء الأرز قد يؤدي إلى إتلافه، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الشعر التالف الذي يميل إلى التكسر بسهولة أكبر.

وأكدت أن ماء الأرز يحتوي على الكثير من النشا، الذي يمكن أن يسحب الرطوبة من الشعر، مما يجعله هشاً، بحسب موقع “هيلث” الصحي.

وبرر خبراء أن الذين حصلوا على نتائج جيدة نوعا بسبب استخدام ماء الأرز، قد يعتمدون نظاما غذائيا صحيا مفيدا للشعر، كما هو الحال مع العديد من نساء قبيلة ياو الصينية.

وتؤكد طبيبة الأمراض الجلدية، ديردري هوبر ، إن الأرز مليء بالعناصر الغذائية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني تلقائيًا أنه يمكنه تحسين شعر الأشخاص.

ولفتت إلى أن بعض المستحضرات المصنوعة من ماء الأرز والمشبعة بالكثير من المواد المعدنية تختلف كثيرا في خصائصها عن ماء الأرز العادي، لذلك قد تعطي بعض النتائج الواعدة بشأن صحة الشعر.

وفي سياق متصل، أكدت فرح أن بعض العلاجات التي تناسب بعض الأشخاص قد لا تكون بالضرورة ناجعة مع آخرين، بسبب اختلاف نوعية الشعر والأمراض التي يعاني منها الفرد، مشددة على ضرورة مراجعة الطبيب المختص لمعرفة أسباب المشاكل بدقة التي تؤدي إلى تساقط الشعر أو عدم نموه، وبالتالي الحصول على العلاجات المناسبة.