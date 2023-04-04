سطو بالسلاح الناري على محل مجوهرات بتيزي وزو

الشرطة توقف العصابة وتسترجع المسروقات

تعرض مؤخرا ا تاجر مجوهرات بمدينة الأربعاء ناث ايراثن في تيزي وزو إلى اعتداء خطير، بعد تهديده بسلاح ناري، والاستيلاء على كمية معتبرة من الحلي الذهبية والفضية، قبل أن يلوذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة على متن مركبة نفعية.

الضحية أكد خلال الشكوى المودعة لدى أمن دائرة الأربعاء ناث ايراثن، انه تفاجأ بدخول شخصين مجهولين إلى محله، ليقوما بتهديده بواسطة سلاح ناري، والاعتداء عليه، قبل أن يلوذا بالفرار، محملين بكمية معتبرة من المجوهرات المصنوعة من الذهب والفضة.

من جهتها باشرت فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو، تحرياتها المعمقة في القضية على الفور بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث ايراثن المختص، لتتمكن في ظرف وجيز من تحديد هوية وإيقاف خمسة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 22 و48 سنة، مع استرجاع المسروقات المتمثلة في (17) وحدة من الذهب قدر وزنها الإجمالي بـ83.7 غرام، (07) وحدات من الفضة قدر وزنها بـ112.11 غرام مبلغ مالي يفوق (60) مليون سنتيم من عائدات بيع المسروقات مع حجز مركبتين سياحيتين يستعملهما أفراد الشبكة في تنقلاتهم ونقل المسروقات وكذا هواتف نقالة للتواصل بينهم.