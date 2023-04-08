سطو مسلح على مركز بريد بالبويرة

اللصوص داهموا المكتب فور فتح أبوابه

علمت “الشروق” من مصادر مقربة عن تعرض مركز البريد المتواجد وسط بلدية اغبالو الواقعة أقصى شرق البويرة، إلى عملية سطو مسلح صباح السبت من طرف مجهولين قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي قبل أن يلوذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وحسب ما توفر من معلومات متطابقة فإن العملية وقعت بالتزامن مع فتح مركز البريد لأبوابه صباحا كالعادة، حيث تفاجأ العمال والزبائن بشخص يحمل سلاحا ناريا وهو يقتحم المركز باستعمال التهديد حسب رواية ذات المصادر، من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية قبل أن يلوذ بالفرار مع شركائه فيما بعد على متن مركبة نحو وجهة مجهولة، في مشهد يشبه عمليات السطو المسلح في أفلام هوليوود وسط صدمة وحيرة المتواجدين بالمكان، وقد سارعت المصالح الأمنية المختصة بمجرد إبلاغها عن عملية السطو إلى المركز المذكور.

وقامت حسب مصادرنا بمعاينة المركز من طرف الشرطة العلمية والتحقيق مع المتواجدين ومنهم العمال، وذلك قصد معرفة ملابسات الحادثة بما يوصل إلى التعرف على هوية الفاعلين وتوقيفهم، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق المفتوح من طرف ذات الجهات.

ولقي هذا العمل الإجرامي استنكارا واسعا من طرف السكان المحليين، خاصة وأنه يأتي في حرمة شهر رمضان وما يعرفه المركز من إقبال للزبائن، لسحب الأموال وغيرها من المعاملات، مطالبين في ذات الوقت بضرورة تسليط أقسى العقوبات ضد الفاعلين المحتملين، كما طالبوا بضرورة توفير مركز أمني بالمنطقة بما يساهم في الحد من انتشار الجريمة والآفات الاجتماعية.