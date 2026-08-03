سطيف.. إحباط تهريب 105 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 6 أشخاص

أحبطت الفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي، عملية لتهريب كمية كبيرة من الكيف المعالج، أسفرت عن حجز 105 كيلوغرامات وتوقيف ستة أشخاص.

وبحسب ما جاء في بيان نشرته المديرية العامة للجمارك الجزائرية، اليوم الإثنين، فقد تم إحباط محاولة لتهريب كمية معتبرة من الكيف المعالج، في عملية جديدة تندرج ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة.

وجاءت العملية، وفق بيان للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، إثر نشاط ميداني ليلي مشترك نفذته الفرق العملياتية، حيث أسفرت عملية تفتيش منزل عن ضبط 105 كيلوغرامات من الكيف المعالج كانت معدة للترويج.

ولم تقتصر نتائج العملية على حجز المخدرات، بل شملت أيضا مصادرة ثلاث مركبات استُخدمت في النشاط الإجرامي، إلى جانب توقيف ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية، قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

وأكدت مصالح الجمارك أن هذه العملية تعكس يقظة وفعالية الأجهزة الأمنية في التصدي لمختلف أشكال التهريب والاتجار غير الشرعي بالمخدرات، مشيرة إلى أنها تندرج في إطار التنسيق الميداني المتواصل بين مختلف المصالح الأمنية والعسكرية لمواجهة الجريمة العابرة للحدود.