سطيف: إحباط عملية سطو استهدفت مقر تابع لمتعامل هاتف نقال

أحبطت شرطة سطيف عملية سطو استهدفت مقر شركة (تايم كوم) لجمع الأموال التابعة لمؤسسة المتعامل الهاتف النقال “أوريدو”.

وأوضح بيان لمصالح الشرطة، الأحد، أن مصالحها أحبطت على الساعة 15:45، عملية سطو استهدفت مقر شركة (تايم كوم) لجمع الأموال التابعة لمؤسسة المتعامل الهاتف النقال “أوريدو”، بمدينة العلمة مع توقيف شخصين (02)، من بين ثلاثة (03) متورطين، ملثمين يرتديان كمامات حاملين لأسلحة بيضاء، واسترجاع المبلغ المسروق المقدر بـ 800 مليون سنتيم.

وأضاف البيان أنه تم تحديد هوية الشخص الثالث المتواجد في حالة فرار.