-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سطيف: إصابة 19 تلميذًا في انقلاب حافلة مدرسية

الشروق أونلاين
  • 368
  • 0
سطيف: إصابة 19 تلميذًا في انقلاب حافلة مدرسية
ح.م
الحافلة المدرسية التي تعرضت للحادث

أعلنت الحماية المدنية، صبيحة الخميس، عن تسجيل حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة للنقل المدرسي بولاية سطيف، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا، بينهم 19 تلميذا.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية، تم تسجيل الحادث في حدود الساعة 07:32 على مستوى الطريق البلدي رقم 150 بقرية الحمامة، بلدية عين الروى، دائرة بوقاعة، شمال غرب ولاية سطيف.

وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا، من بينهم 19 تلميذا من الطورين المتوسط والثانوي، تتراوح أعمارهم بين 8 و18 سنة، بالإضافة إلى سائق الحافلة.

وأكدت الحماية عدم تسجيل اصابات خطيرة وسط التلاميذ، غير أنه قد تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بوقاعة لتلقي العلاج والمتابعة الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحافلة كانت في طريقها صباحا لنقل التلاميذ من قرية الحمامة نحو مركز بلدية عين الروى.

مقالات ذات صلة
غريب: عمل الحكومة سيرتكز على الميدان ولغة الأرقام

غريب: عمل الحكومة سيرتكز على الميدان ولغة الأرقام

حلول علاجية مبتكرة لمرضى السكري محور مباحثات جزائرية-دنماركية

حلول علاجية مبتكرة لمرضى السكري محور مباحثات جزائرية-دنماركية

هام بخصوص اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع فرنسا

هام بخصوص اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع فرنسا

غزة!

غزة!

ورشات عمل تفاعلية في اللقاء الوطني الأول لصنّاع المحتوى (صور)

ورشات عمل تفاعلية في اللقاء الوطني الأول لصنّاع المحتوى (صور)

الإسبان يتسابقون لفتح خطوط بحرية مع الجزائر

الإسبان يتسابقون لفتح خطوط بحرية مع الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد