سطيف: إصابة 19 تلميذًا في انقلاب حافلة مدرسية

أعلنت الحماية المدنية، صبيحة الخميس، عن تسجيل حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة للنقل المدرسي بولاية سطيف، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا، بينهم 19 تلميذا.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية، تم تسجيل الحادث في حدود الساعة 07:32 على مستوى الطريق البلدي رقم 150 بقرية الحمامة، بلدية عين الروى، دائرة بوقاعة، شمال غرب ولاية سطيف.

وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا، من بينهم 19 تلميذا من الطورين المتوسط والثانوي، تتراوح أعمارهم بين 8 و18 سنة، بالإضافة إلى سائق الحافلة.

وأكدت الحماية عدم تسجيل اصابات خطيرة وسط التلاميذ، غير أنه قد تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بوقاعة لتلقي العلاج والمتابعة الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحافلة كانت في طريقها صباحا لنقل التلاميذ من قرية الحمامة نحو مركز بلدية عين الروى.