سطيف: العثور على أستاذ بجامعة فرحات عباس جـثـة هامدة داخل مكتبه

عثر على أستاذ بجامعة فرحات عباس سطيف الباز من قسم البيولوجيا “علم الطفيليات”، الأحد، جثة هامدة داخل مكتبه.

ولم تتضح بعد أسباب وفاته الحقيقية، فيما تم ترجيح وفاته بسبب سكتة قلبية.