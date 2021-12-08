سطيف: المعتدي على الفتاة القاصر في قبضة الأمن

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية سطيف، مساء الثلاثاء، من إلقاء القبض على شخص اعتدى على فتاة قاصر.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقد “تمكنت مصالح شرطة سطيف، عشية يوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021، في أقل من 20 ساعة بعد وقوع الحادثة، من إلقاء القبض على المعتدي على الطفلة القاصر، بأحد أحياء المدينة”.

وأوضح البيان أن الأمر يتعلق “بشخص مسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 37 سنة، سيتم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، فور استيفاء الإجراءات القانونية”.