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سطيف: انفجار للغاز ببناية من 3 طوابق

الشروق أونلاين
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سطيف: انفجار للغاز ببناية من 3 طوابق
ح.م
صورة تعبيرية

أصيب 3 أشخاص بحروق إثر إنفجار للغاز ببناية مكونة من ثلاث طوابق بإحدى بلديات ولاية سطيف.

وحسب ما أفادته الحماية المدنية فقد تدخلت وحدات ولاية سطيف  على الساعة 8 صباحا على إثر تسرب غاز المدينة تبعه إنفجار بالطابق الأرضي لبناية تتكون من 3 طوابق، بحي شعبة عثمان ببلديةعموشة.

وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى والثانية تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي، كما تم تسجيل إنهيار جدارين داخليين للبناية. يؤكد المصدر ذاته.

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