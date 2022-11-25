سطيف: انفجار للغاز ببناية من 3 طوابق

أصيب 3 أشخاص بحروق إثر إنفجار للغاز ببناية مكونة من ثلاث طوابق بإحدى بلديات ولاية سطيف.

وحسب ما أفادته الحماية المدنية فقد تدخلت وحدات ولاية سطيف على الساعة 8 صباحا على إثر تسرب غاز المدينة تبعه إنفجار بالطابق الأرضي لبناية تتكون من 3 طوابق، بحي شعبة عثمان ببلديةعموشة.

وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى والثانية تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي، كما تم تسجيل إنهيار جدارين داخليين للبناية. يؤكد المصدر ذاته.