سطيف تترنّح وبلوزداد ينصب لها فخّا

افترق رائد بطولة القسم الوطني الأوّل وفاق سطيف والوصيف شباب بلوزداد سهرة الخميس، على نتيجة التعادل.

ولُعبت هذه المباراة القوية بِسطيف، لِحساب الجولة الـ 30 من عمر منافسة البطولة الوطنية.

ويعني هذا “التقاسم للرّغيف”، أن الصراع على لقب البطولة الوطنية احتدم أكثر فأكثر والمنافسة تلفظ أنفاسها الأخيرة. مع الإشارة إلى أن شباب بلوزداد تنقصه مباراة متأخّرة، وسيلتحق بِوفاق سطيف، شريطة الفوز بِهذا اللقاء.

وإذا كان الشباب قد عاد من بعيد للدّفاع عن لقب البطولة المُكتسب في الموسم الماضي، فإن الوفاق بات يلعب بِالنّار، وقد يُفرّط في غلّة تعب في غرس أشجارها والاعتناء بها.

وفي أسفل جدول الترتيب، استلم أهلي البرج واتحاد سيدي بلعباس لـ “حظَّيهما التعيسَين” وخسر مقابلتَيهما. أسوة بِمُتذيّل اللائحة فريق شبيبة سكيكدة، الذي لم يلعب مقابلته مع الزائر نادي شبيبة القبائل، لِانشغال “الكناري” بِكأس “الكاف”.

ولُعبت كل المقابلات إمّا مساءً انطلاقا من الساعة السادسة إلا الرّبع، أو ليلا تحت الأضواء الكاشفة، بِسبب الحرّ الشديد.

وتألّق اللاعب مراد بن عياد مهاجم نصر حسين داي، بِتوقيعه ثنائية في مرمى الأهلي البرايجي (الثاني من ركلة جزاء). وهما أوّل أهدافه في بطولة الموسم الحالي.

ومازال بلال مسعودي مهاجم شبيبة الساورة يتصدّر لائحة الهدّافين، بِرصيد 18 توقيعا. يليه في المركز الثاني لاعب الخط الأمامي لِوفاق سطيف محمد الأمين عمورة، بِمجموع 15 هدفا.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

و.سطيف 0 – ش.بلوزداد 0

ش.الساورة 1 – م.وهران 1

ا.العاصمة 3 – ا.سيدي بلعباس 1

ا.بسكرة 2 – م.الجزائر 1

ن.مقرة 1 – ش.قسنطينة 0

ج.الشلف 1 – أ.المدية 0

أ.عين مليلة 2 – ن.البارادو 1

ن.حسين داي 3 – أ.البرج 0

و.تلمسان 0 – س.غليزان 1

ش.سكيكدة – ش.القبائل. تأجّلت إلى تاريخ لاحق.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- و.سطيف 60ن

2- ش.بلوزداد 57ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 54ن

4- م.وهران 50ن

5- ا.العاصمة 49ن (ناقص مقابلة)

6- م.الجزائر 48ن

7- ش.قسنطينة 46ن

8- ش.القبائل 45ن (ناقص 4 مقابلات)

9- أ.المدية 45ن

10- ن.البارادو 38ن

11- أ.عين مليلة 37ن

12- ا.بسكرة 36ن

13- ج.الشلف 35ن

14- ن.مقرة 34ن

15- ن.حسين داي 32ن

16- س.غليزان 32ن

17- و.تلمسان 30ن (ناقص مقابلة)

18- ا.سيدي بلعباس 24ن

19- أ.البرج 21ن

20- ش.سكيكدة 17ن (ناقص مقابلة)