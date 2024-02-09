-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سطيف تصعد إلى الرّتبة الثّالثة

الشروق أونلاين
  • 269
  • 0
سطيف تصعد إلى الرّتبة الثّالثة
ح.م
لقطة من مباراة وفاق سطيف والزّائر اتحاد خنشلة.

انْتُظمت مساء الجمعة مقابلتان، بِرسم الجولة الـ 16 لِبطولة القسم الوطني الأوّل، أو ضربة انطلاقة مرحلة الإيّاب.

وفاز وفاق سطيف على ضيفه اتحاد خنشلة، بينما تعادلت مولودية وهران بِميدانها مع جمعية الشلف.

وأكمل اتحاد خنشلة اللّقاء بِعشرة لاعبين انطلاقا من الدقيقة الـ 30، بعد طرد مدافعه أسامة قدور، بِسبب جمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كان المحلّيون مُتقدّمين في النتيجة بِهدف لِصفر.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة ما بين هذا السبت والأحد المقبل، في حين تأُجّلت المباراة المحلّية بين نجم بن عكنون ومولودية الجزائر إلى تاريخ لاحق.

النتائج الفنّية:

و.سطيف 2 – ا.خنشلة 1

م.وهران 1 – ج.الشلف 1

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 36ن (ناقص مباراة)

2- ش.بلوزداد 28ن (ناقص مباراة)

3- و.سطيف 27ن

4- ن.البارادو 26ن (ناقص مباراة)

5- ا.العاصمة 26ن (ناقص مباراة)

6- ش.قسنطينة 24ن (ناقص مباراة)

7- ا.خنشلة 23ن

8- ش.القبائل 22ن (ناقص مباراة)

9- ش.الساورة 22ن (ناقص مباراة)

10- م.البيّض 21ن (ناقص مباراة)

11- ا.بسكرة 21ن (ناقص مباراة)

12- ج.الشلف 17ن

13- ن.مقرة 17ن (ناقص مباراة)

14- ن.بن عكنون 10ن (ناقص مباراة)

15- م.وهران 10ن

16- ا.سوف 4ن (ناقص مباراة)

مقالات ذات صلة
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 21 ولاية إلى غاية السبت

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 21 ولاية إلى غاية السبت

حلول عملية لـ”الضعف القرائي” لتلاميذ الابتدائي

حلول عملية لـ”الضعف القرائي” لتلاميذ الابتدائي

وزير الخارجية الإسباني في زيارة إلى الجزائر

وزير الخارجية الإسباني في زيارة إلى الجزائر

نحو وضع نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات بكل ولاية

نحو وضع نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات بكل ولاية

الجزائر عازمة على تحقيق الأهداف المشتركة مع السعودية

الجزائر عازمة على تحقيق الأهداف المشتركة مع السعودية

الجزائر ملتزمة بالتنمية وإنهاء الاستعمار في إفريقيا

الجزائر ملتزمة بالتنمية وإنهاء الاستعمار في إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد