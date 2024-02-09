سطيف تصعد إلى الرّتبة الثّالثة

انْتُظمت مساء الجمعة مقابلتان، بِرسم الجولة الـ 16 لِبطولة القسم الوطني الأوّل، أو ضربة انطلاقة مرحلة الإيّاب.

وفاز وفاق سطيف على ضيفه اتحاد خنشلة، بينما تعادلت مولودية وهران بِميدانها مع جمعية الشلف.

وأكمل اتحاد خنشلة اللّقاء بِعشرة لاعبين انطلاقا من الدقيقة الـ 30، بعد طرد مدافعه أسامة قدور، بِسبب جمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كان المحلّيون مُتقدّمين في النتيجة بِهدف لِصفر.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة ما بين هذا السبت والأحد المقبل، في حين تأُجّلت المباراة المحلّية بين نجم بن عكنون ومولودية الجزائر إلى تاريخ لاحق.

النتائج الفنّية:

و.سطيف 2 – ا.خنشلة 1

م.وهران 1 – ج.الشلف 1

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 36ن (ناقص مباراة)

2- ش.بلوزداد 28ن (ناقص مباراة)

3- و.سطيف 27ن

4- ن.البارادو 26ن (ناقص مباراة)

5- ا.العاصمة 26ن (ناقص مباراة)

6- ش.قسنطينة 24ن (ناقص مباراة)

7- ا.خنشلة 23ن

8- ش.القبائل 22ن (ناقص مباراة)

9- ش.الساورة 22ن (ناقص مباراة)

10- م.البيّض 21ن (ناقص مباراة)

11- ا.بسكرة 21ن (ناقص مباراة)

12- ج.الشلف 17ن

13- ن.مقرة 17ن (ناقص مباراة)

14- ن.بن عكنون 10ن (ناقص مباراة)

15- م.وهران 10ن

16- ا.سوف 4ن (ناقص مباراة)