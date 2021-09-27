سطيف: تعرض 16 شخصا بينهم أطفال لعضات كلب مسعور

كشفت المصالح الصحية بسطيف عن إصابة 16 شخصا بينهم أطفال ومسنين بعضات كلب مسعور بمدينة العلمة تم التكفل بهم في المستشفى.

وأكد الدكتور توفيق نكاع بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “صروب الخثير” بالعلمة، في تصريح للتلفزيون العمومي بأن مصلحة الاستعجالات الطبية لذات الهيكل الطبي قد استقبلت ليلة الأحد 5 أشخاص من مختلف الأعمار تعرضوا لعضات كلب يرجح أنه مصاب بداء الكلب حيث تلقوا الإسعافات اللازمة.

كما أوضح مدير العيادة متعددة الخدمات بذات المدينة أنه تم استقبال 11 شخصا 6 أطفال و5 أشخاص مسنين لتلقي العلاج اللازم.

وحسب مدير العيادة فقد تم تحويل طفل من بين المصابين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية “صروب الخثير” من أجل وضعه تحت المراقبة الطبية بالنظر لخطورة وضعه الصحي.