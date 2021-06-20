سطيف تقطف ثمار جوارية الهضاب وتُعمّق الفارق

عمّق رائد البطولة الوطنية وفاق سطيف مساء الأحد، الفارق بينه وبين الوصيف فريق شبيبة الساورة، إلى سبع خطوات.

جاء ذلك بعد فوز وفاق سطيف على أهلي البرج بِثنائية نظيفة، في مباراة بِرسم الجولة الـ 26 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار جوارية الهضاب العليا، تحت إدارة حكم الساحة الدولي لطفي بكواسة.

وسجّل هدفَي وفاق سطيف كلّ من المهاجمَين: حسام غشة في الوقت بدل الضّائع (45+3)، و أكرم جحنيط في الدقيقة الـ 80. وكلاهما هزّا شباك المنافس البرايجي من ركلة جزاء.

ورفع حسام غشة غلّته إلى 9 أهداف، مقابل 3 أهداف لِزميله جحنيط، بِزيّ فريق “النّسر الأسود” في البطولة الوطنية للموسم الحالي. عِلما أن لائحة الهدّافين يتصدّرها مهاجم شبيبة الساورة بلال مسعودي بِرصيد 18 توقيعا.

وبات وفاق سطيف يجمع 56 نقطة في الريادة، وتتموقع شبيبة الساورة في الرّتبة الثانية بِرصيد 49 نقطة، ويشغل أهلي البرج المركز الـ 19 وقبل الأخير بِمجموع 17 نقطة.

وإذا كان وفاق سطيف يمضي قدما نحو نيل لقب البطولة الوطنية، فإن أهلي البرج يتّجه نحو النزول إلى القسم الثاني، إن لم يتدارك الأمور في أقرب الجولات.