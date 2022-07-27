سطيف جلبت لاعبا دوليا قد “يُفرح” بوقرة

إلياس حساني في مباراة الجزائر والكونغو الديموقراطية، شهر أكتوبر من عام 2019.

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، الأربعاء، عن انتداب لاعب دولي جزائري سابق.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمدافع المغترب إلياس حساني (26 سنة)، الذي أمضى عقدا مدّته ثلاثة مواسم.

وكان إلياس حساني يرتدي زيّ نادي الشحانية القطري، منذ صيف 2021.

وسبق لِحساني أن مثّل ألوان المنتخب الوطني الجزائري ثلاث مرّات: في مناسبة عام 2017 تحت إمرة التقني لوكاس ألكاراز، وفي مقابلتَين عام 2019 تحت إشراف جمال بلماضي.

ويُمكن لِإلياس حساني أن يُشارك مع المنتخب الوطني المحلّي، في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، المُبرمجة بِالجزائر في جانفي 2023. وهو ما يُسعد المسؤول الفني الأوّل مجيد بوقرة، الذي يُتابع بِنوع من القلق، رحيل لاعبي البطولة الوطنية هذه الأيّام إلى الدوريات الأجنبية.

فضلا عن ذلك، جلبت إدارة نادي “النّسر الأسود” لاعبا جزائريا آخر مُغتربا، ينشط في مركز متوسط ميدان، ولِمدّة ثلاثة مواسم.

وكان أيوب تازوتي (27 سنة) يلعب خلال الموسم المُنقضي، في فريق سفوجي من بطولة القسم الثاني البلغاري، كما سبق له خوض تجارب أخرى في فرنسا ورومانيا والنرويج.

وانتدبت إدارة الوفاق لاعبا دوليا كاميرونيا، في منصب متوسط ميدان، ولِمدّة ثلاثة مواسم أيضا.

وسبق لِأندري زانغا (25 سنة) أن مثّل ألوان منتخب بلاده الكاميرون للأشبال والأواسط والآمال. كما احترف لِموسم واحد بِأمريكا.

وفي الموسم المُنقضي، كان أندري زانغا يرتدي زيّ نادي باميندا من بطولة القسم الأوّل الكاميروني.

وعلى عكس صنف الأكابر، تبقى لائحة المنتخب المحلّي غير مستقرّة، ذلك أن انتقال أحد عناصر هذا الفريق إلى الخارج، يُبعده “آليا” عن كتيبة بوقرة.

وفقد مجيد بوقرة لِحدّ الآن جهود 4 لاعبين، وهم: متوسط الميدان بلال بن حمودة الذي فارق الحياة مُؤخّرا (رحمه الله/ رقم “26” في الصورة المُدرجة أدناه). والمهاجمون: رضا بن سايح (رقم “17”) الذي ترك شبيبة القبائل وانضمّ إلى فريق الجبلين السعودي، وأحمد النذير بن بوعلي (الصف الخلفي، الثاني من اليمين) الذي احترف في فريق شارلوروا البلجيكي بعدما كان يرتدي زيّ نادي البارادو، وسامي فريوي (رقم “9” في الصورة المُدرجة أدناه) الذي غادر مولودية الجزائر والتحق بِنادي الخالدية البحريني.

ويُمكن أن يرتفع الرّقم إلى 5 لاعبين، بعد أن ترك المدافع المخضرم شمس الدين نساخ في الأيّام القليلة الماضية نادي شباب بلوزداد، وصار بلا فريق.

ونُشير في هذا التقرير إلى الاستناد إلى قائمة لاعبي المنتخب الوطني المحلّي، الذين وجّه إليهم مجيد بوقرة الدّعوة لِخوض دورة دولية ودّية بِالجزائر، ما بين أواخر ماي ومطلع جوان الماضيَين.

وبِالمقابل، يُمكن لِبوقرة التعويل على مهاجم يحمل رصيدا محترما من الخبرة، وسبق له تمثيل ألوان “الخضر”، والأمر يتعلّق بِالمُغترب إدريس سعدي الذي انضمّ مُؤخّرا إلى شباب بلوزداد.

ويُمكن أيضا للبطولة الوطنية والمنتخب المحلّي أن يستفيدا من لاعبين جدد أو مُغتربين، ذلك أن باب سوق الانتقالات الصيفية لن يُغلق حتى مساء الـ 14 من أوت المقبل. بِصرف النظر عن “الميركاتو” الشتوي القادم.