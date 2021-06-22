سطيف: عام حبسا نافذا في حق 3 متهمين بتسريب أسئلة وأجوبة الباك

مع الأمر بإيداعهم الجبس بالجلسة

أصدر قاضي المثول الفوري، لدى محكمة عين ولمان، أحكاما تقضي بإدانة متهمين بتسريب أسئلة وأجوبة امتحان البكالوريا بمعاقبة كل واحد فيهم بعام حبسا نافذا و 100.000 دج غرامة نافذة، مع الأمر بإيداعهم الجبس بالجلسة.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان “عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائرية، نطلع الرأي العام انه بتاريخ 20.06.2021 تم رصد حسابات الكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف والتي يقوم أصحابها بنشر مواضيع البكالوريا لسنة 2021 في مادتي العلوم الاسلامية واللغة العربية”.

وتابع البيان “وبعد فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة عين ولمان، وأين تم توقيف الفاعلين ويتعلق الأمر بكل من المدعوين “ش.أ” و”ك.ه” و”س.أ”.

وشدد “ويتاريخ 22.06.2021 تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بمحكمة عين ولمان وتمت متابعتهم عن طريق إجراءات المثول الفوري بجنحة نشر أجوبة الامتحان النهائي للتعليم الثانوي بالنسبة للمدعوين “ش.أ” و”ك.ه” ومتابعة المدعو “س.أ” بجنحة نشر أسئلة الامتحان النهائي للتعليم الثانوي، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات“.