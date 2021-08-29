سطيف: عودة البعثة الطبية الصينية لتدعيم مستشفى الأم والطفل وقطب طب الأطفال

ستشرع في غضون الأيام القليلة المقبلة بعثة طبية صينية متكونة من 9 أطباء أخصائيين في العمل بكل من مستشفى الأم و الطفل (الباز) و قطب طب الأطفال “كعبوب” بمدينة سطيف بعد أن توقفت بسبب تفشي كوفيد-19.

وأكد المكلف بالاعلام والاتصال بالمستشفى، وحيد بن الزين بأن ذلك يندرج في إطار اتفاقية التعاون بين الجزائر و جمهورية الصين الشعبية المبرمة منذ سنوات و التي تتضمن تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الصحة وتدعيم مختلف المؤسسات الطبية بالتأطير الطبي اللازم .

كما تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين و ترقية أداء الصحة العمومية بالمنطقة وتخفيف الضغط المسجل عبر الهياكل الصحية و ضمان تكفل أفضل بالمرضى لاسيما ما تعلق بالنساء الحوامل، حسب ما ذكره ذات المصدر .

وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن البعثة الطبية الصينية التي تضم 5 أطباء أخصائيين في أمراض النساء و التوليد و طبيبين اخصائيين اثنين في مجال التخذير بالإضافة إلى طبيبين اثنين آخرين في الوخز بالإبر الصينية قد وصلت منذ يومين إلى سطيف لتشرع في عملها “قريبا”.

وسيسمح وجود هؤلاء الأطباء بالتكفل بمرضى الولاية و الولايات المجاورة لاسيما بمستشفى الأم و الطفل الذي يعرف ضغطا كبيرا على اعتبار أنه يستقبل النساء الحوامل من جميع بلديات الولاية وبعض الولايات المجاورة على غرار برج بوعريرج و المسيلة و ميلة.