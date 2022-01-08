سطيف في المنصّة وجراح تلمسان تتعمّق

أُقيمت بعد ظهيرة السبت آخر مقابلات الجولة الـ 12، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وشهدت المقابلات الأربع، انتهاء ثلاث منها بِفوز الفرق الزائرة، وارتقاء وفاق سطيف إلى المنصّة والمركز الثالث تحديدا، بدلا من نادي البارادو. وتعميق اتحاد العاصمة لِجراح وداد تلمسان مُتذيّل لائحة الترتيب، الذي لم يتذوّق حلاوة الانتصار منذ فوزه في الجولة الأولى.

وتألّق اللاعب عبد الرحمان مزيان متوسط ميدان اتحاد العاصمة، بِتسجيله هدفَين في مرمى وداد تلمسان. لِيفتتح ابن المدية العدّاد في بطولة الموسم الحالي.

وجاءت نتائج المواجهات الأربع الأخيرة كالتالي:

س.غليزان 0 – و.سطيف 1

و.تلمسان 0 – ا.العاصمة 3

أ.المدية 1 – ن.حسين داي 2

ن.مقرة 2 – ه.شلغوم العيد 0

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو الآتي:

1- ش.بلوزداد 24ن

2- ش.قسنطينة 23ن (ناقص مقابلة)

3- و.سطيف 22ن

4- ن.البارادو 21ن (ناقص 3 مقابلات)

5- ش.الساورة 20ن (ناقص مقابلة)

6- م.الجزائر 20ن (ناقص مقابلة)

7- ا.العاصمة 18ن (ناقص مقابلة)

8- ا.بسكرة 18ن (ناقص مقابلة)

9- ش.القبائل 17ن (ناقص مقابلتَين)

10- أ.المدية 14ن

11- ن.حسين داي 13ن

12- م.وهران 11ن

13- أ.الأربعاء 11ن

14- ج.الشلف 10ن (ناقص مقابلة)

15- ن.مقرة 10ن

16- ه.شلغوم العيد 9ن

17- س.غليزان 9ن (ناقص مقابلة)

18- و.تلمسان 6ن