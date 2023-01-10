سطيف والمسيلة.. مقتل 15 شخصا من عائلتين بسبب الغاز

أعلنت الحماية المدنية مقتل 15 شخصا من عائلتين بكل من ولايتي سطيف والمسيلة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون في ليلة واحدة.

وذكرت الحماية المدنية أن مصالحها سجلت على الساعة العاشرة ليلة الإثتيت إلى الثلاثاء ‏06 وفيات “من نفس العائلة” بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة -بوجليف- بلدية عين ولمان ولاية سطيف.

وأضافت أن مصالحها تدخلت ليلة الإثنين على الساعة 22سا و32د. هذا وسجلت 09 وفيات ببلدية بوسعادة ولاية المسيلة.