-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سطيف والمسيلة ومستغانم.. مقتل 17 شخصا بسبب الغاز في ليلة واحدة

الشروق أونلاين
  • 696
  • 0
سطيف والمسيلة ومستغانم.. مقتل 17 شخصا بسبب الغاز في ليلة واحدة

أعلنت الحماية المدنية مقتل 17 شخصا بولايات سطيف والمسيلة ومستغانم اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون في ليلة واحدة.

وذكرت الحماية المدنية أن مصالحها سجلت على الساعة العاشرة ليلة الإثنين إلى الثلاثاء ‏06 وفيات “من نفس العائلة” بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة -بوجليف- بلدية عين ولمان ولاية سطيف.

وأضافت أن مصالحها تدخلت ليلة الإثنين  على الساعة 22سا و32د. هذا وسجلت 09 وفيات ببلدية بوسعادة ولاية المسيلة.

وحسب نفس المصدر، العآئلة متكونة من الأب والأم وخمس أولاد وضيفين تتراوح أعمارهم بين 04 إلى 50 سنة.

وأعلنت الحماية المدنية أيضا تسجيل حالتي وفاة بغاز المدينة المتسرب من الأنبوب داخل مسكن عائلي بشارع 39 بلعياشي بلحاج عرصة ببلدية مستغانم.

أوضحت: تدخلت مصالحنا على الساعة 19سا 10د من مساء يوم الإثنين، أين ️تم تحويل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وجددت الحماية المدنية، الدعوة إلى ضرورة اتباع النصائح المتعلقة بالوقاية من تسربات الغاز خاصة في فصل الشتاء.

مقالات ذات صلة
بن قرينة يستقبل السفيرة الأمريكية بطلب منها.. وحديث عن فلسطين والصحراء الغربية

بن قرينة يستقبل السفيرة الأمريكية بطلب منها.. وحديث عن فلسطين والصحراء الغربية

لا تكتّم حول أسرار القطاعات الاقتصادية في البرلمان!

لا تكتّم حول أسرار القطاعات الاقتصادية في البرلمان!

صدور مرسوم إدماج الأساتذة المتعاقدين في الجريدة الرسمية

صدور مرسوم إدماج الأساتذة المتعاقدين في الجريدة الرسمية

اتفاق جزائري سعودي حول خدمات الحج

اتفاق جزائري سعودي حول خدمات الحج

اقتلاع حجارة “أثرية” بشارع بن مهيدي يثير جدلا متجددا!

اقتلاع حجارة “أثرية” بشارع بن مهيدي يثير جدلا متجددا!

الإبراهيمي يقدم شهادته عن حوار السلطة مع “الفيس”

الإبراهيمي يقدم شهادته عن حوار السلطة مع “الفيس”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد