سطيف والمسيلة ومستغانم.. مقتل 17 شخصا بسبب الغاز في ليلة واحدة

أعلنت الحماية المدنية مقتل 17 شخصا بولايات سطيف والمسيلة ومستغانم اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون في ليلة واحدة.

وذكرت الحماية المدنية أن مصالحها سجلت على الساعة العاشرة ليلة الإثنين إلى الثلاثاء ‏06 وفيات “من نفس العائلة” بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة -بوجليف- بلدية عين ولمان ولاية سطيف.

وأضافت أن مصالحها تدخلت ليلة الإثنين على الساعة 22سا و32د. هذا وسجلت 09 وفيات ببلدية بوسعادة ولاية المسيلة.

وحسب نفس المصدر، العآئلة متكونة من الأب والأم وخمس أولاد وضيفين تتراوح أعمارهم بين 04 إلى 50 سنة.

وأعلنت الحماية المدنية أيضا تسجيل حالتي وفاة بغاز المدينة المتسرب من الأنبوب داخل مسكن عائلي بشارع 39 بلعياشي بلحاج عرصة ببلدية مستغانم.

أوضحت: تدخلت مصالحنا على الساعة 19سا 10د من مساء يوم الإثنين، أين ️تم تحويل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وجددت الحماية المدنية، الدعوة إلى ضرورة اتباع النصائح المتعلقة بالوقاية من تسربات الغاز خاصة في فصل الشتاء.