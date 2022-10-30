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الجزائر

سطيف: وزارة الصحة تنهي انسداد 8 سنوات في اعتماد الصيادلة

الشروق أونلاين
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سطيف: وزارة الصحة تنهي انسداد 8 سنوات في اعتماد الصيادلة
أرشيف
صيدلية

أعلنت وزارة الصحة يوم الأحد في بيان، تسوية وضعية 51 صيدليا في سطيف بصفة نهائية، بعد انسداد عرفه ملف اعتماد الصيادلة الجدد في الولاية منذ 8 سنوات.

وحسب بيان للمديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية التابعة للوزارة، فقد تمّ تسجيل الصيادلة المعنيين في جدول الفرع النظامي الجهوي لولاية سطيف، مع تسليمهم مقررات فتح نهائية، تمكّنهم من ممارسة نشاطهم بصفة قانونية.

كما تمّ الإفراج عن قائمة الانتظار الخاصة بالصيادلة الذين أودعوا طلبات فتح صيدلية خاصة على مستوى إقليم الولاية.

وأشارت الوزارة إلى أن طلبات الاعتماد كانت قد “عرفت إنسدادا لأكثر من 08 سنوات، لتنفرج الأزمة بعد التشاور والحوار مع المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة، ونقابة الصيادلة الخواص”.

وسيعلن عن قائمة المناصب الشاغرة التي تضمنت 169 منصبا جديدا بعد الانتهاء من دراسة الطعون. وهذا “في إطار مساعي الوزارة لتوفير الأدوية، وخلق أكبر عدد ممكن من الفرص للصيادلة غير المعتمدين”، يضيف البيان.

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