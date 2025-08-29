-- -- -- / -- -- --
الجزائر

سطيف.. 22 جريحا في حادث انقلاب حافلة كانت في رحلة  

سطيف.. 22 جريحا في حادث انقلاب حافلة كانت في رحلة  
ح.م
جانب من الحادث

أصيب 22 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب حافلة قادمة من ولاية المسيلة (كانت في رحلة)، على مستوى بلدية الرصفة جنوب سطيف.

وأفاد بيان  للحماية المدنية، الجمعة، أن وحداتها تدخلت على الساعة 05:02 على اثر إنحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين من الحجم المتوسط قادمة من ولاية المسيلة (كانت في رحلة)، على مستوى الطريق الوطني رقم 28 لغريبة دوار راس إيسلي، بلدية الرصفة ودائرة صالح باي أقصى جنوب سطيف.

خلف الحادث إصابة 22 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة معظمها ليست خطيرة تتراوح أعمارهم بين 15سنة و42سنة (16ذكور+ 6إناث).

وأضاف البيان “تم إسعاف وإجلاء المصابين مع ترتيب الأولويات إلى إستعجالات العيادة الصحية صالح باي ومستشفى عين ولمان لتلقي الفحوصات والعلاج اللازمين بتسخير خمسة سيارات إسعاف وشاحنة تدخل بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني.”

