“سعادتي لا تقدر بثمن.. حان وقت العمل”

زدادكة في أول تعليق له بعد دعوة بلماضي:

عبر حكيم زدادكة المدافع الأيمن لنادي كليرمون فوت الفرنسي، عن سعادته الكبيرة بتمثيل المنتخب الجزائري في المواعيد القادمة، بعد تلقيه لدعوة المدرب جمال بلماضي، لحضور تربص “الخضر” لأور مرة في جوان القادم.

وفي أول تعليق له على ذلك، كتب الوافد الجديد لصفوف “الخضر”، حكيم زدادكة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “فخور وفخور للغاية بالانضمام إلى هذا المنتخب، إن رؤية عائلتي وكل أحبائي سعداء لا تقدر بثمن، حان وقت العمل الآن، شكرا لكم جميعا على رسائلكم، تحيا الجزائر”.

وحملت قائمة اللاعبين المدعوين تحسبا للتربص الإعدادي الذي يسبق مواجهتي أوغندا وتنزانيا في الرابع والثامن من جوان المقبل، ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2023، اسم اللاعب حكيم زدادكة بعد تألقه هذا الموسم مع ناديه الفرنسي في بطولة الدرجة الأولى “الليغ 1”.

تجدر الإشارة إلى أن تألق زدادكة لم يلفت فقط أنظار المدرب بلماضي، وإنما أيضا مسؤولي ليل الفرنسي الذين قرروا خطف اللاعب وضمه لصفوف النادي هذه الصائفة.