سعاد شرواطي تفتك تأشيرة المشاركة في الأولمبياد

الماراطون التأهيلي الذي جرى بمدينة سيتوبال البرتغالية

افتكت السباحة الدولية الجزائرية، سعاد شرواطي، تأشيرة التأهل إلى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في تخصص السباحة في المياه الحرة إثر مشاركتها في سباق الماراطون التأهيلي للأولمبياد “فينا-2021” الذي جرى بمدينة سيتوبال البرتغالية (19-20 جوان).

واحتلت سباحة نادي بنفيكا البرتغالي المركز الثلاثين في سباق 10 كلم بالمياه الحرة بتوقيت 2 سا 13 د 11 ثا، بينما توجت المجرية انا اولاسز بالمرتبة الأولى بزمن 2 سا 01 د 55 ثا من أصل 40 سباحة أنهت المنافسة.

وبهذا افتكت شرواطي (32 سنة) بطاقة المشاركة في الموعد الأولمبي خلال الصائفة المقبلة بطوكيو اليابانية (23 جويلية -8 أوت)، بينما لم تكمل مواطنتها ماجدة شيباراكة السباق وبالتالي أهدرت فرصة الصعود إلى الألعاب الأولمبية.

واختصت سعاد شرواطي في سباقات المياه الحرة، إثر تتويجها بالميدالية الذهبية خلال الطبعة الـ 13 من البطولة الإفريقية المفتوحة 2018 بالجزائر، بالإضافة إلى شرواطي، حقق أربعة سباحين جزائريين الحد الأدنى للمشاركة في أولمبياد 2020 لحد الآن، ويتعلق الأمر بكل من أسامة سحنون (حد أدنى “أ” في 50 و100 متر سباحة حرة)، جواد صيود (حد أدنى “ب” في 200 و400 متر 4 سباحات + 100 و200 متر فراشة)، عبد الله عرجون (حد أدنى “ب” في 100 و200 متر على الظهر) وأمال مليح (حد أدنى “ب” في 50 متر سباحة حرة).

ع. ع