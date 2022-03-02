سعاد ماسي تستعد للعودة إلى الساحة الفنية بألبوم جديد

تزامنا مع الحفل الكبير المنتظر في باريس مطلع العام المقبل

أعلنت سعاد ماسي عن بدء الاستعداد لإصدار ألبومها الغنائي الجديد، المقرر في الحريف المقبل. وهذا تزامنا مع إحيائها لحفل فني كبير في باريس مطلع شهر فيفري من العام المقبل.

وبحسب ما أعلنته ماسي، عبر صفحتها الرسمية، فإن حفلها المنتظر في العاصمة الفرنسية، سيكون كبيرا ومميزا، دون أن تعطي تفاصيل أخرى، سواء عن الحفل أم الألبوم المنتظر.

وسبق لماسي أن خطفت قلوب جمهورها ومعجبيها بالكليب الذي أطلقته بعنوان “أنا وأنت”، عبر قناتها الرسمية على اليوتوب، وهو العمل الذي وقعت به عودتها بعد غياب دام أربع سنوات، بعد ألبومها “متكلمون”. ويعد الكليب الأول، الذي تطرحه الفنانة من ألبومها الجديد “أمنية”، الذي يضم 10 أغنيات، قدمتها بالعربية والفرنسية “سلام” و”راني نتعلم” و”بان كل شي”.

وكانت ماسي قد اقتنصت بطاقة الترشح لجائزة أفضل ألبوم غنائي في إفريقيا لعام 2020 ضمن جوائز ” Songlines العالمية. لتكون بذلك المتحدثة العربية الوحيدة في قائمة المرشحين عن القارة السمراء.

وتعتبر ماسي الوحيدة من بين بنات جيلها من الفنانات اللواتي تمكن من ترك بصمتهن في الساحة، حيث تعتبر من أهم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربي، تمكنت من المزج بين الموسيقى العصرية والتراث العربي.

بدأت رحلتها في تسعينيات القرن الماضي، وحجزت مكانا لها بدول الشرق الأوسط، وغنت الشعر العربي وقدمت ألبومات ومشاريع فنية تعكس موهبتها وقدرتها على تطويع الطبوع والكلمات، على غرار “مسك الليل”، و“راوى” “داب”، “أوه حرية”، “المتكلمون”، كما خاضت ماسي تجربة في التمثيل من خلال ”عيون الحرامية”، الذي جسدت فيه موقفها وتعلقها بالقضية الفلسطينية.