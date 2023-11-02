سعدان استغنى عن بلومي فهل يفعل بلماضي بِالمِثل مع بن ناصر؟

طرأ جديد بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، مُتوسّط ميدان نادي ميلان آسي الإيطالي.

ومعلوم أن بن ناصر مُصاب في الرّكبة منذ ماي الماضي، ويخضع حاليا للعلاج والتدريبات الفردية.

وقال الصحفي الإيطالي دانييلي لونغو في تصريحات إذاعية محلّية، إن إدارة الميلان شبه واثقة من أن بن ناصر سيُشارك مع المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي 2024.

وأبدى لونغو استغرابه لِكثرة الإصابات في صفوف فريق “الروسونيري”، وكأنّه يحمّل الجهازَ الطبّيَّ المسؤوليةَ. وقال إن عددها بلغ 230 إصابة منذ 4 سنوات خلت، وأن 12 لاعبا ميلانيا سقط في فخّ الإصابة العضلية منذ انطلاق الموسم الحالي.

وفي حال تأكّد المشاركة في البطولة الإفريقية، يبقى التساؤل قائما عن وضعية اللّياقة البدنية والمستوى الفني لِإسماعيل بن ناصر. ذلك أنه لم يلعب أيّ لقاء رسمي أو ودّي منذ 6 أشهر خلت، وقد تمتدّ الفترة إلى 8 أشهر في جانفي المقبل.

تاريخيا، وفي نهائيات كأس أمم إفريقيا التي احتضنتها مصر ذات مارس من عام 1986، استغنى المدرب الوطني رابح سعدان عن خيرة لاعبيه، والأمر يتعلّق بِمتوسّط الميدان الهجومي الأخضر بلومي. بِداعي إصابة تعرّض لها على مستوى السّاق، في ربيع السّنة التي سبقت “الكان” (الإصابة في ليبيا/ نادي غالي ري معسكر/ كأس إفريقيا للأندية البطلة). وحينها قدّر سعدان أن بلومي لم يستعد بعد إمكانياته البدنية والفنية، غير أنه بعد ثلاثة أشهر من ذلك، استدعاه للمشاركة في كأس العالم بِالمكسيك.