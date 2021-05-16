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رياضة

سعدان للشروق: “أتمنى الشفاء لصويلح”

الشروق الرياضي
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سعدان للشروق: “أتمنى الشفاء لصويلح”

تمنى، الأحد، المدرب السابق رابح سعدان الشفاء العاجل للممثل صالح أوقروت المتواجد منذ أيام بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية، وقال الأحد سعدان للشروق: “سمعت بمرض الممثل صويلح، أتمنى له الشفاء والعودة إلى عائلته في أقرب وقت ممكن”، طالبا الدعاء له ليتجاوز هذه الفترة الصعبة التي يعيشها.

المدرب الوطني السابق اغتنم الفرصة ليقدم تهانيه لكل الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر، وخاصة الأسرة الرياضية، متمنيا النجاح للجميع.

علما أن رابح سعدان مقيم بفرنسا منذ مغادرته المديرية الفنية الوطنية بعد خلاف مع الفاف، وبعيدا عن الملاعب، ورفض عدة عروض عمل لأنه فضل الراحة بعد مشوار طويل سواء في تدريب الأندية أو المنتخبات، أو حتى في المديرية الفنية الوطنية.

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