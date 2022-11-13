سعدان: مونديال قطر سيكون الأفضل على مر التاريخ

أكد رابح سعدان المدرب السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أن “مونديال قطر سيكون الأفضل على مر التاريخ، وأحسن نسخة من حيث التنظيم كرويا وتقنيا وستكون بطولة ناجحة ومشرفة للأمتين العربية والإسلامية”.

وقال سعدان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن قطر وضعت بصمتها الخاصة في هذه النسخة وسابقت الزمن للانتهاء من كل شيء قبل الموعد المحدد لذلك، وتم توفير كل الضروريات من ملاعب وبنى تحتية وحسن الضيافة وهو ما لمسه الجميع في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.

وأضاف أنه في سابقة هي الأولى، سيتم تنظيم كأس العالم في فترة الشتاء بين شهري نوفمبر وديسمبر وهو ما سيساعد اللاعبين على التميز في الأداء والتمتع بلياقة بدنية عالية نظرا لتوفر الظروف المناخية المساعدة على ذلك، عكس الدورات السابقة التي كانت تُقام في فصل الصيف.

وأكد سعدان أن كأس العالم في قطر ستكون فرصة للتعريف بالثقافة القطرية الأصيلة وحتى العربية بتوفير الجو المريح وحسن الاستقبال الذي يُميز الشعب القطري عن غيره ومنه “سنشهد عرسا عالميا بنكهة قطرية أصيلة”.

وعن حظوظ المنتخب القطري في المونديال، قال المدرب رابح سعدان، والذي يعتبر أكثر المدربين الجزائريين المشاركين في نهائيات العالم في 3 مرات سابقة (1982 و1986 و2010)، إنه متابع للمنتخب القطري وتوقع له الذهاب بعيدا وتخليد بصمته في هذه النسخة خاصة وأن كل الظروف والإمكانيات لتحقيق ذلك متوفرة، كما أثنى على مردود المنتخب القطري في المباريات الودية التحضيرية التي يقوم بها، مؤكدا أنه “سيحقق المفاجأة؛ نظرا لمستوى الانسجام العالي بين لاعبي المنتخب القطري والروح الجماعية التي يتحلون بها”.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية