سعدان: هذه أسباب إقصاء الجزائر من مونديال قطر

كشف مدرب المنتخب الوطني السابق رابح سعدان عن الأسباب التي أدت إلى إقصاء الجزائر من مونديال قطر.

وقال سعدان في حوار لموقع “الجزيرة نت”، أن المنتخب الجزائري “وحده من يتحمل مسؤولية الإقصاء” من المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة بقطر، وأرجع ذلك إلى “الأخطاء القاتلة التي ارتكبها المنتخب” في مباراة العودة أمام الكاميرون.

وردا على سؤال تعلق بإقصاء الفريق الوطني من المونديال ومن يتحمل المسؤولية؟ قال سعدان: “ما حدث كان خطأ جماعيا لنا نحن الجزائريين، ولا يمكن أن نلقي اللوم على أي طرف، لدينا منتخب قوي فاز في مباراة الذهاب الفاصلة خارج الديار لكنه فرط في هذه الأفضلية وخسر مباراة العودة على ملعبه؛ لذلك لن نلوم إلا أنفسنا”.

وتابع قائلا “أذكر أننا وقعنا في الخطأ نفسه في تصفيات كأس العالم 2018 لكننا لم نتعلم الدرس، وكررنا الخطأ في 2022، وهذه المرة الثانية على التوالي التي لن نشارك في نهائيات كأس العالم، والأمر صعب جدا علينا”.

وأوضح سعدان أن النتائج السلبية والخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا 2022 أضرا المنتخب كثيرا من الناحية النفسية، وقد يكون الخروج من المونديال أحد تداعياته.

وأضاف “كانت ضربة كبيرة، لكن بما أنه قُضي الأمر، يجب طي هذه الصفحة وأن نراجع حساباتنا وننظر للمستقبل”.