سعدان يدعو إلى الاستقرار لتحسين وضعية الكرة الجزائرية

أكد أن اللجنة التقنية ستقدم عدة مقترحات للمكتب الفدرالي

دعا المدرب رابح سعدان إلى أهمية عامل الاستقرار لتحسين وضعية الكرة الجزائرية، وهو الجانب الذي ستركز عليه اللجنة التقنية التي كلف بتوليها من طرف المكتب الفدرالي، مشيرا أنها ستقدم عدة اقتراحات تخدم واقع ومستقبل الكرة الجزائرية من الناحية الفنية، ملمحا بأن مهمتها استشارية أكثر منها تنفيذية، مادام أن المصادقة على المقترحات التي تخرج بها تعد من صلاحيات الجمعية العامة والمكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

أوضح المدرب رابح سعدان، خلال تدخله صبيحة أمس الجمعة، في برنامج أستوديو الكرة الذي تم بثه على أمواج القناة الإذاعية الأولى بأن اللجنة التقنية التي كلف بالإشراف عليها ستعمل على تشريح واقع الكرة الجزائرية، من خلال الوقوف على مختلف الجوانب بالتحليل والتشريح حتى تخرج بنتائج ومقترحات يتم تقديمها للمكتب الفدرالي، مضيفا أن الكرة الجزائرية في حاجة إلى جهود للوقوف على الوضع السائد بغية اتحاد قرارات تنعكس عليها بالفائدة، وفي مقدمة ذلك تكريس عامل الاستقرار الذي غاب في السنوات الأخيرة حسب قوله بسبب التغييرات الكثيرة على مستوى هرم الاتحادية.

وإذا كان رابح سعدان قد أكد أن المهمة التي كلفت بها اللجنة التقنية قد جاءت في وقت ضيق، وذلك قبل أسبوع عن عقد الجمعية العامة للفاف، إلا أن الأهم حسب قوله هو ضرورة القيام بتشريح وتحليل يسمحان بالوقوف على واقع الكرة الجزائرية، مع تفادي القرارات المتسرعة، مشيرا إلى ضرورة أخذ مزيد من الوقت حتى يتم الخروج بتصور شامل يعود بالفائدة على الكرة الجزائرية من الناحية الفنية ونمط المنافسة الوطنية، من خلال القيام بدراسة تقنية مركزة، وهذا يتطلب حسب قوله وقتا كافيا حتى يتم الخروج بنتائج واضحة ويتم على ضوئها اتخاذ القرارات المناسبة.