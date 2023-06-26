سعدان يرفض جَلْدَ بلماضي بـ “الوكالة”

عاد النّاخب الوطني الأسبق رابح سعدان، الإثنين، إلى ساحة الكرة الجزائرية وواجهة الإعلام الرياضي.

ويُشير عام 2018 إلى آخر موعد لِسعدان مع الكرة الجزائرية، لمّا انسحب من الإشراف على المديرية الفنية الوطنية، حينما كان يرأس خير الدين زطشي “الفاف”.

وعلى هامش تكريمه من قبل اتحاد الكرة الجزائري، سُئل سعدان عن نظرته إلى راهن المنتخب الوطني الجزائري، فقال التقني البالغ من العمر 77 سنة في تصريحات إعلامية: “أنا حاليا في فترة تقاعد، وأتفرّج من بعيد على المنتخب الوطني الجزائري، ولذلك لا يُمكنني تقييم أمور تجري بعيدا عنّي”.

وأضاف التقني الذي يُقيم منذ أكثر من عقد من الزّمن بِمدينة ليون الفرنسية: “بلماضي مسؤول عن نتائج ومردود المنتخب الوطني، وهو أدرى منّي بما يجري في بيت الخضر”.

واختتم سعدان تصريحاته قائلا: “كلّ ما يُمكنني الإدلاء به أو تقديمه للمنتخب الوطني هو تشجيعه”.

ما هو أكيد أن رابح سعدان تفادى بِدهاء كبير فخّا نُصب له، لـ “جلد” بلماضي بـ “الوكالة” عن خصوم لهم حسابات مع النّاخب الوطني الحالي.

ويعرف رابح سعدان جيّدا سهولة التنظير عن بعد، وهو الذي درّب المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة، واكتوى بِسياط مَن تُختصر شخصيتهم في عبارة “سليط اللّسان”.