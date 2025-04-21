سعداوي: استراتيجية لتحسين ظروف الدراسة في المؤسسات التعليمية

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الاثنين بتيبازة، أن مصالح وزارته تعكف على وضع استراتيجية وطنية لتحسين ظروف الدراسة في المؤسسات التربوية.

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل لولاية تيبازة إن مصالحه الوزارية “تعمل على وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز وتفعيل العملية التربوية داخل المدارس بإشراك الأولياء وجميع الهيئات والمؤسسات على صلة بالقطاع”.

وفي هذا الشأن، دعا سعداوي جميع الأطراف المعنية للانخراط في استراتيجية القطاع التي تهدف إلى “تطويق بعض الظواهر السلبية” و”تنظيم البعض الآخر منها” على غرار الإفراط في تناول المشروبات الطاقوية أو دواء البراسيتامول وما لهما من آثار سلبية على صحة الانسان.

وأوضح أن تنبيه الأولياء حول بعض الظواهر الدخيلة على المؤسسات التربوية “ليس تخويفا بقدر ما هو لفت للانتباه إلى أخطار سلبية محتملة، وذلك بهدف تطويق بعض الظواهر السلبية حفاظا على تعزيز العملية التربوية”.

وأشار الوزير إلى أن بعض التعليمات التي صدرت “أخذت أكثر من حقها” على غرار تناول دواء البراسيتامول، في حين أنها مجرد تنبيه للأولياء حول خطورة سوء استعمالها من قبل الأبناء، لافتا إلى أن قطاعه يعكف على جعل المنظومة التربوية “متكاملة وذات جودة” بمشاركة ومساهمة كافة الأطراف المعنية.