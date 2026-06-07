سعداوي: قطع الإنترنت يقتصر على محيط مراكز البكالوريا فقط

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أنه تم هذا العام تقليص نطاق قطع الإنترنت والإجراءات المرتبطة بحجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة إجراء امتحانات شهادة البكالوريا.

وأوضح الوزير ، الأحد، في ندوة صحفية من ولاية تيزي وزو، أن التدابير المتخذة تقتصر على محيط مراكز الإجراء فقط، بهدف تأمين الامتحانات والحفاظ على نزاهتها، مشيرًا إلى أن باقي المناطق لن تكون معنية بقطع خدمة الإنترنت.

وأضاف سعداوي أن حجب مواقع التواصل الاجتماعي سيكون محدودًا في نطاق مراكز الامتحان، في إطار الإجراءات التنظيمية الرامية إلى مكافحة محاولات الغش وتسريب المواضيع، مع الحرص على التقليل من تأثير هذه التدابير على المواطنين ومختلف القطاعات.