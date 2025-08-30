-- -- -- / -- -- --
الجزائر

سعداوي يتعهد بتحسين الظروف الاجتماعية للأسلاك المشتركة

ك. ل
  • 699
  • 0
ح.م

أشاد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، السبت بـ”المكاسب” التي تحققت عقب مراجعة النظام الأساسي لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة، مشددا على أن الوزارة ستواصل دعم هذه المكاسب من خلال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

كما تعهد الوزير بالعمل على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لفائدة عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين التابعين لقطاع التربية.

جاء هذا خلال زيارة قادت الوزير إلى ولاية بني عباس، أين أعلن الإطلاق القريب لـ”الجائزة الكبرى للابتكار المدرسي”، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم إعادة بعث منافسة “بين الثانويات” بدءا من السنة الدراسية المقبلة 2025-2026.

