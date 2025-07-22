سعداوي يستقبل التلاميذ المتوجين في الأولمبياد الدولية للرياضيات

أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء الإثنين، على استقبال الفريق الوطني المشارك في منافسة الأولمبياد الدولية للرياضيات (IMO) في طبعتها السادسة والستين، التي جرت فعالياتها بساحل صن شاين في ولاية كوينزلاند الأسترالية، من 10 إلى 20 جويلية الجاري.

وهنأ الوزير أعضاء الفريق الوطني على مشاركتهم المشرفة، مثمنًا المجهودات التي بذلوها خلال هذه التظاهرة العلمية الدولية، ومشجعًا إياهم على مواصلة المثابرة لتحقيق نتائج أفضل في المنافسات المستقبلية.

وضم الفريق الوطني خمسة تلاميذ، تمكن ثلاثة منهم من إحراز ثلاث ميداليات برونزية، وهم:

محمد إقبال طبيب، تلميذ بالسنة الثانية ثانوي، شعبة رياضيات، بثانوية مليكة قايد، ولاية سطيف.

عبد الإله حمادي، تلميذ بالسنة الثالثة ثانوي، شعبة تقني رياضي، بثانوية عبد الحميد بن باديس، ولاية المسيلة.

أبو القاسيمي كيان، تلميذ بالسنة الثانية ثانوي، شعبة رياضيات، بثانوية الرياضيات محند مخبي.

وتندرج هذه المشاركة ضمن الرؤية الاستراتيجية لوزارة التربية الوطنية، الرامية إلى اكتشاف النخب المدرسية ومرافقتها ضمن إطار مؤسساتي منتظم، بما يجسد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في دعم التميز العلمي، وترقية الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور الجزائر في المحافل العلمية الإقليمية والدولية، لترسيخ ثقافة التفوق وروح المنافسة البناءة في أوساط التلاميذ.