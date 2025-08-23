سعداوي يشدد على احترام آجال استلام مشاريع المؤسسات التربوية

شدّد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي السبت، على تسليم المؤسسات التربوية في آجالها المحددة “بما يضمن تمكين التلاميذ من مزاولة دراستهم بها منذ اليوم الأول من الدخول المدرسي المقبل”، وهذا حسبما ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن الوزير الذي كان يتحدث خلال جولة تفقدية لمشاريع إنجاز مشاريع تربوية بالعاصمة رفقة والي الجزائر محمد عبد النور رابحي.

كما نبّه سعداوي، بالمناسبة، إلى ضرورة العمل من أجل “تمكين جميع التلاميذ من ممارسة التربية البدنية والرياضة المدرسية من خلال تجهيز المؤسسات التعليمية بما يلزم من فضاءات وهياكل رياضية مناسبة مع إمكانية استغلال الملاعب القريبة والمجهزة لهذا الغرض تحت إشراف أساتذة التربية البدنية في حال عدم توفر المرافق داخل المؤسسات نفسها”.

وفي ذات الصدد، دعا الوزير إلى البحث عن “السبل التي تسمح بتوفير المساحات اللازمة لإنجاز مؤسسات تعليمية جديدة بالقرب من التجمعات السكانية”.