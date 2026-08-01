سعداوي يشدد على استكمال التحضيرات للدخول المدرسي وإعلان نتائج التوظيف قريبًا

ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، السبت، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، خُصصت لمتابعة مدى تقدم التحضيرات للدخول المدرسي 2026-2027، مؤكداً ضرورة استكمال جميع التدابير التنظيمية والبيداغوجية واللوجستية لضمان انطلاق الدراسة في أفضل الظروف، مع الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف على المستوى الوطني في أقرب الآجال.

وعُقدت الندوة من مقر الوزارة بالمرادية، بحضور إطارات الإدارة المركزية، ومديري التربية، والمديرين المنتدبين، حيث استهل الوزير أشغالها بالترحم على أرواح ضحايا الفاجعة الأليمة التي عرفتها البلاد، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لعائلات الضحايا، وداعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وأكد سعداوي أن قطاع التربية ملتزم بالتحضير الدقيق للدخول المدرسي المقرر يوم الأحد 6 سبتمبر 2026، وفق رزنامة الدخول الاجتماعي التي أقرتها السلطات العليا، مشدداً على تعبئة جميع المصالح المركزية وغير الممركزة لاستكمال مختلف الإجراءات في الآجال المحددة، بما يضمن انطلاقاً منظماً للدراسة في جميع المؤسسات التربوية، مع توفير الظروف الملائمة لاستقبال التلاميذ.

ودعا الوزير إلى استكمال التحضيرات المتعلقة بالتنظيم التربوي، وضمان جاهزية المؤسسات التعليمية من مختلف الجوانب، لاسيما خدمات الإطعام المدرسي، والتحضير لأسبوع الصحة المدرسية، وتوفير بيئة دراسية آمنة وملائمة.

وفي الجانب البيداغوجي، تناول الوزير المستجدات التي سيشهدها الدخول المدرسي المقبل، وعلى رأسها إدراج مادة الإعلام الآلي في بعض الشعب بالسنتين الثانية والثالثة من التعليم الثانوي، مؤكداً أن هذا الإجراء يتطلب ضبطاً دقيقاً للتنظيم التربوي وتوفير التأطير البيداغوجي اللازم.

وحث مديري التربية على إيلاء هذا الملف أهمية خاصة، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، مشيراً إلى أن الاحتياجات الفعلية أُخذت بعين الاعتبار ضمن عمليات التوظيف الجارية، بما يضمن تغطية جميع المناصب البيداغوجية.

وفيما يتعلق بمسابقة التوظيف، أكد سعداوي أن استكمال إجراءاتها يمثل أولوية قصوى لارتباطها المباشر بضبط الخريطة التربوية وتحديد الاحتياجات الحقيقية وضمان استقرار التأطير البيداغوجي قبل الدخول المدرسي.

وألزم الوزير مديري التربية باستكمال رفع جميع التحفظات المسجلة في إطار التدقيق الإداري قبل الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 4 أوت 2026، مع تعبئة جميع المصالح المعنية، حتى يتسنى الإعلان عن نتائج المسابقة على المستوى الوطني في أقرب الآجال.

كما كشف أن نتائج الامتحانات المهنية ستُعلن بدورها قريباً بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المرتبطة بها، داعياً إلى متابعة انعكاسات نتائج المسابقة على حركة الموارد البشرية بما يسمح بضبط المناصب الشاغرة وتحديد الاحتياجات الفعلية، مع ضمان التنسيق المستمر بين المصالح المركزية ومديريات التربية.

وفي محور آخر، شدد الوزير على أهمية التحضير المبكر لميزانية قطاع التربية لسنة 2027، مؤكداً أن التخطيط الاستباقي وتوفير المعطيات الدقيقة يمثلان أساساً لتحديد احتياجات القطاع وضمان إدراجها ضمن الأولويات والحصول على الاعتمادات المالية اللازمة.

ودعا في هذا الإطار إلى استكمال وإيداع ملفات مشاريع الاستثمار، لاسيما المتعلقة بمحاضر اختيار الأراضي المخصصة لإنجاز المؤسسات التربوية الجديدة ومقار مديريات التربية بالولايات المستحدثة، وقوائم المؤسسات التي تحتاج إلى الترميم وإعادة التأهيل، إلى جانب استكمال البيانات التقنية والإدارية التي تدعم طلبات التمويل.

وأكد سعداوي أن تسجيل أي مشروع استثماري يظل مرهوناً باستيفاء جميع الوثائق المطلوبة، وفي مقدمتها محاضر اختيار الأراضي، مشدداً على ضرورة مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات المعنية لتذليل الصعوبات واستكمال الإجراءات في آجالها.

كما جدد التأكيد على أهمية إعداد احتياجات القطاع ومتابعتها منذ الأشهر الأولى من السنة، بالاعتماد على بيانات دقيقة تتعلق بأعداد التلاميذ، وحاجات التوسع، ووضعية المؤسسات التربوية، بما يسمح ببناء ميزانية واقعية واستباقية، وتفادي أي تأخر في تسجيل المشاريع أو تجسيدها.

وفي ختام الندوة، ثمّن وزير التربية الوطنية الجهود التي يبذلها مديرو التربية ومديرو المؤسسات التربوية ومختلف الإطارات والموظفون والفاعلون في القطاع، مشيداً بحسهم العالي بالمسؤولية والتزامهم بخدمة المدرسة الجزائرية وضمان السير الحسن للمرفق العمومي للتربية.

وجدد الوزير دعوته إلى تعبئة جميع المصالح وتعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية ومديريات التربية، مع المتابعة اليومية لمختلف الملفات، وعلى رأسها استكمال رفع التحفظات في الآجال المحددة، وضبط التنظيم التربوي، واستكمال التحضيرات المادية والبيداغوجية، بما يضمن دخولاً مدرسياً ناجحاً ومنظماً خلال السنة الدراسية 2026-2027.