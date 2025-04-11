سعداوي يقف على آخر تحضيرات الامتحانات الوطنية

على رأسها متابعة تسيير الموارد المالية والمادية والبشرية

قدّم وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، حزمة توجيهات للتحضير الجيّد للامتحانات المدرسية الوطنية، لاسيما متابعة العمليات المرتبطة بتسيير الموارد المالية والمادية والبشرية.

وجاء ذلك خلال ترؤسه ندوة وطنية، مساء الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي، حسب ما أفاد به، الجمعة، بيان للوزارة.

وفي مستهل الندوة، أكد الوزير بخصوص التحضيرات المرتبطة بتنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية وامتحان المستوى، على “الحرص الذي توليه الدولة لإنجاحها من خلال تسخير القطاعات الوزارية والمؤسسات الأمنية كل سنة”، آمرا في المقابل بـ”وجوب إتمام جميع الترتيبات المتعلقة بالتحضير لهذه الامتحانات، والتأكّد من مباشرة خلايا التنشيط والمتابعة للامتحانات المدرسية الوطنية على مستوى مديريات التربية لأعمالها، والسهر على إنجاح سير امتحان المستوى للمتعلمين المسجلين بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد”.

كما أمر سعداوي، بعد السماع إلى عرض حول امتحان إثبات المستوى الذي سيجرى يوم 6 ماي المقبل لفائدة ما يقارب 600.000 متعلم مسجل بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، بـ”العمل على توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية وكذا العناية بظروف الإجراء بالتنسيق مع الجهات المعنية”، فضلا عن “التعامل بنفس الجدية المعهودة في الامتحانات المدرسية الوطنية لإنجاح هذه الدورة”.

وبخصوص انخراط الأساتذة (الذين كانوا في مقاطعة لصب العلامات)، في صب علامات التلاميذ في الأرضية الرقمية لوزارة التربية، أشار الوزير إلى “إيجابية” هذا المسعى وحثّ على “ضرورة الإسراع في استكمال هذه العملية في أقرب وقت لضمان تمكين التلاميذ وأوليائهم من استلام كشوف الفصل الثاني”، يضيف ذات المصدر.

وفيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بتسيير الموارد المالية والمادية والبشرية، ولضمان “التكفل الأمثل وفي أقرب الآجال” بتطبيق جميع أحكام القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي، شدّد سعداوي على “ضرورة إنجاز العمليات التسييرية المبرمجة وفق المواعيد والآجال المحدّدة لها، والتنسيق مع كل الهيئات المعنية لتنفيذ ما تبقى من إجراءات، لاسيما مع أجهزة الرقابة المالية على المستوى المحلي”.

كما أعطى الوزير تعليمات بخصوص “وجوب إعلام الوزارة بجميع النشاطات والتظاهرات التي تقام بالمؤسسات التعليمية، والتركيز على التظاهرات والنشاطات المعزّزة للجوانب البيداغوجية وتشجيعها”.

وبهدف التكفل بالتلاميذ المتفوقين دراسيا من الولايات غير الساحلية، أكد ذات المسؤول أنه سيتم “تنظيم مخيمات صيفية في إطار اتفاقية مع وزارة الشباب”، حيث أمر مديري التربية بالتنسيق مع مديري الشباب بضبط هذه العملية وإنجاحها.

للإشارة، فقد حضر أشغال هذه الندوة إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، مديرو التربية، مديرو المراكز الولائية للتعليم والتكوين عن بعد ومديرو الملحقات الولائية لمحو الأمية وتعليم الكبار.