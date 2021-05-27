سعدي بات بلا فريق

بات اللاعب الدولي الجزائري السابق إدريس سعدي، الخميس، بِلا فريق كروي يُمثّل ألوانه.

جاء ذلك بعد رفض إدارة نادي ستراسبورغ تجديد عقد إدريس سعدي، الذي تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل، بعد أن انضمّ إلى النادي الفرنسي صيف 2017. كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الخميس.

وسبق للمهاجم إدريس سعدي (29 سنة) أن خاض مقابلتَين دوليتَين مع المنتخب الوطني الجزائري، عام 2017.

وكانت إدارة نادي ستراسبورغ الفرنسي قد أعارت إدريس سعدي – البالغ من العمر 29 سنة – إلى فريق سيركل دو بروج البلجيكي صيف 2019، لِموسم واحد.

واكتفى سعدي هذا الموسم بِخوض 8 مقابلات فقط مع فريقه ستراسبورغ، في بطولة فرنسا وكأس هذا البلد. لا توجد ضمنها مواجهة خاضها أساسيا.

وأعاق مشكل الإصابة المهاجم سعدي عن خوض المقابلات الرّّسمية مع فريقه ستراسبورغ هذا الموسم، وتقديم العروض الفنّية المأمولة.

وسيجد إدريس سعدي نفسه هذه الصائفة، يبحث عن فريق جديد يُمثّل ألوانه.