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رياضة

سعدي: ظروف إقامة “الخضر” في كوت ديفوار شبيهة لِنسخة مصر 2019

الشروق الرياضي
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سعدي: ظروف إقامة “الخضر” في كوت ديفوار شبيهة لِنسخة مصر 2019
ح.م

قال رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، إن هيئته ضبطت إجراءات إقامة “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وأوضح المسؤول الإداري الأوّل في “الفاف”، أن هيئته استقرّت على برمجة إقامة رجال جمال بلماضي بِفندق، يقع على مقربة من ملعب مدينة بواكي الإيفوارية، مسرح مواجهات “مُحاربي الصّحراء” في دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وأضاف أن هذه المنشأة السياحية الإيفوارية رُمّمت في الفترة الأخيرة، وصارت تليق بِاحتضان المنتخبات في المنافسات الكبيرة.

وشبّه سعدي ظروف إقامة المنتخب الوطني في كوت ديفوار، بِما عايشه زملاء المهاجم إسلام سليماني في “كان” مصر 2019. في إشارة إلى جودة المرفق السياحي، وابتعاده عمّا يُفسد تحضيرات النّخبة الوطنية للمقابلات الرّسمية.

وكان اتحاد الكرة الجزائري قد رفض مُؤخّرا مقرّ الإقامة الذي جهّزت السلطات الإيفوارية، بِسبب احتضانه لِكلّ وفود المنتخبات الأربع لِفوج “الخضر”. وهو ما يُؤثّر سلبا على تحضيرات وأداء رجال جمال بلماضي.

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