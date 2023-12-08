سعدي وبلماضي مُطالبان بِهذا الإجراء عشية انطلاق “الكان”

يلتزم الاتحاد الجزائري لِكرة القدم بِتنفيذ تعليمة أرسلتها إليه “الكاف”، وإلى نظرائه في بلدان أخرى من القارّة السّمراء.

وكان الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم بِدوره قد استلم هذه التعليمة مُؤخّرا، من قبل “الفيفا”.

وبعد التشاور مع النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، تُرسل “الفاف” قائمة لاعبي “الخضر” الذين يُشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، إلى الأندية التي يُمثّلون ألوان فرقها الكروية. وذلك في آجال لا تتجاوز الـ 17 من ديسمبر الحالي.

ولجأت “الفيفا” بِالتنسيق مع “الكاف” إلى هذا الإجراء، حتّى تحتاط الأندية عشية افتتاح سوق الانتقالات الشتوية لِجانفي المقبل، وتشرع مُبكّرا في التخطيط لِانتداب لاعبين جدد، يُعوّضون الغائبين الذين يحضرون وقائع البطولة الإفريقية، التي تنطلق في الـ 13 من الشهر القادم.

وقبل مساء الأربعاء القادم، يُرسل اتحاد الرّئيس وليد سعدي إلى “الكاف” قائمة أوّلية تضمّ 55 لاعبا جزائريا، مُرشّحون لِخوض “الكان”. على أن تتقلّص اللائحة إلى 27 لاعبا، في آجال لا تجاوز مساء الـ 3 من جانفي القادم.