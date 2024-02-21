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رياضة

سعدي يتحدّث عن النّاخب الوطني الجديد

علي بهلولي
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سعدي يتحدّث عن النّاخب الوطني الجديد

تطرّق رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم وليد سعدي سهرة الأربعاء، إلى ملفّ النّاخب الوطني الجديد.

وفي ظهور إعلاميّ له عبر التلفزيون العمومي الجزائري، قال وليد سعدي إن هيئته لم تحسم بعد أمر خليفة جمال بلماضي.

وأضاف الرّجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم، إن الكشف عن هُوّية النّاخب الوطني الجديد سيتأجّل إلى الأسبوع المقبل.

وكان سعدي مطلع الشهر الحالي قد صرّح بِأن تعيين المسؤول الفني الأوّل والجديد لـ “الخضر”، سيتحدّد في فترة لا تتجاوز الـ 15 من فيفري الجاري.

والظّاهر أن سعدي اصطدم بِصعوبات في تسوية ملفّ العارضة الفنية لـ “مُحاربي الصّحراء”، خاصّة وأن الرّجل يتفاوض من موقع “ضعيف”، بِسبب النّتائج السلبية للمنتخب الوطني في البطولة الإفريقية 2024 بِكوت ديفوار، وقلّة المُدربّين الأَكْفَاءِ العاطلين عن العمل حاليا.

ويتخوّف أنصار المنتخب الوطني من أن “يتمخّض الجبلُ فَيَلِدُ فأرا”، الأمر المُرادف لِتكرار وليد سعدي لِسيناريو “أستاذه” محمد روراوة، في جلب تقنيَين مُثيرَين للجدل في النّصف الثاني لِسنة 2016، مُمثّلَين في الصّربي ميلوفان راييفاتس والبلجيكي جورج ليكانس. والأمر ذاته في نسخة خلفه خير الدين زطشي، وانتدابه للتقني الإسباني المحدود لوكاس ألكاراز، والذي كبّد “الفاف” غلافا ماليا ضخما، خطفه بِدهاء، ولو بِاللّجوء إلى الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

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التعليقات
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  • نور

    على الاقل انتم تقولون سعدي وليس صادي مثل صحفي جريدة...وغيرها المستعربة...مصطفي التلفزيون الذين ينطقون إن صالح وإن قزام...وإن اميناس..ونحن تعلمناها في المدرسة عين صالح

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