سعدي يتحدّث عن تربّص “الخضر” عشية البطولة الإفريقية

تطرّق رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي إلى استعدادات المنتخب الوطني، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024.

وقال سعدي إن “الفاف” تُفاضل بين ثلاثة بلدان إفريقية، بِخصوص مكان المُعسكر الإعدادي لـ “الخضر”، وعدّد أسماءها في السنيغال وغانا وغينيا الإستوائية.

وأضاف أن اسم البلد سيُضبط بِدقّة، في آجال لا تتجاوز العاشر من ديسمبر المقبل. على أن ينطلق المُعسكر الإعدادي أواخر الشهر ذاته أو مطلع جانفي القادم.

وبِشأن المقابلات الودّية التي تسبق “الكان”، قال الرّجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم، إن النّاخب الوطني جمال بلماضي أخبره أنه يرغب في برمجة مواجهتَين تحضيريتَين على الأقلّ. وأضاف سعدي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس، أنه يُحتمل أن ينتمي المُنافسون الودّيون إلى المستوى الرّابع للبطولة الإفريقية، في إشارة إلى فرق غينيا بيساو والموزمبيق وناميبيا وغامبيا وتنزانيا، مع استحالة مواجهة أنغولا، لِأنها تُشكّل جزءا من فوج “مُحاربي الصّحراء” في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

أمّا عن تربّص المنتخب الوطني، فسينطلق بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، في الأسبوع الأخير لِشهر ديسمبر المقبل. عِلما أن زملاء القائد والجناح رياض محرز يستهلّون المنافسة القارّية الرّسمية، بِمواجهة أنغولا في الـ 15 من جانفي المقبل.