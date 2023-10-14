سعدي يتحدّث عن كأس إفريقيا وماذا أعدّت هيئته لِهذه البطولة القارّية

أمور المنتخب الوطني في "كان" 2024 محلّ اهتمام كبير من قبل اتحاد الكرة الجزائري.

تطرّق رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم وليد سعدي، إلى عدّة أمور لها صلة بِالمنتخب الوطني ونهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وسبق لِسعدي أن عايش أجواء “الكان” في نسخ 2010 بِأنغولا، و2013 بِجنوب إفريقيا، و2015 بِغينيا الاستوائية، و2017 بِالغابون. لمّا كان يشغل في هيئة “الفاف” منصب مدير “الخضر”.

وفي تصريحات نقلتها على لسانه وكالة الأنباء الجزائرية، نورد لكم أبرز ما تحدّث عنه وليد سعدي:

– وصف فوج المنتخب الوطني الجزائري في طبعة 2024 بـ “المُفخّخ”، وشبّه المقابلات أمام أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا بـ “النّهائي”.

– دعا سعدي إلى ضرورة تفادي أخطاء النّسخة الأخيرة للبطولة الإفريقية عام 2022 بِالكاميرون، والجدّية في الاستعداد للمنافسين. واستشهد بِالبداية المُتعثّرة أمام سيراليون، والتي أثّرت سلبا على بقية المشوار.

– أبدى الرّجل الأوّل في اتحاد الكرة الجزائري ارتياحه، بِخصوص جودة أرضية ملعب مدينة بواكي الإيفوارية، مسرح مقابلات رجال جمال بلماضي في دور المجموعات. بعد أن تفقّد هذه المنشأة الرياضية، عندما حضر حفل القرعة بِمدينة أبيدجان الخميس الماضي.

– سجّل سعدي ملاحظات سلبية عن مقرّ الإقامة المُشيّد في صورة “فيلا”، وطلب من المُنظّمين نقل وفد المنتخب الوطني إلى مقرّ آخر مُمثّل في فندق، غير بعيد عن الملعب. وأكّد رئيس “الفاف” بِأن الفندق أفضل بِكثير من “الفيلا” التي جهّزها المُنظّمون، خاصة من ناحية الهدوء.

– سيُقيم المنتخب الوطني قبيل انطلاق “كان” 2024 معسكرا إعداديا بِغانا أو غينيا الإستوائية. وهنا قال سعدي إن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا، لكن أمر ضبط البلد بِدقّة لم يُحسم بعد. مُشيرا إلى أن هيئته تمنح الأولوية للناخب الوطني جمال بلماضي، في اتّخاذ القرار الأخير. عِلما أن “الخضر” عسكروا بِغينيا الإستوائية في مارس 2022، قبيل مواجهة الكاميرون بِرسم ذهاب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم.

– يُمكن لِزملاء المهاجم أمين غويري خوض مقابلتَين ودّيتَين أو حتى ثلاث، خلال المعسكر الإعدادي المذكور أعلاه.