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رياضة

سعدي يتدخّل ويُوضّح

علي بهلولي
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سعدي يتدخّل ويُوضّح

أصدر اتحاد الكرة الجزائري مساء الأربعاء، بيانا له صلة بِرئيس الهيئة وليد سعدي وأيضا المنتخب الوطني.

واشتعل جدلٌ هذه الأيّام بِخصوص النّاخب الوطني الجديد الذي يخلف جمال بلماضي في العارضة الفنية لـ “الخضر”، وراحت عدّة وسائط إعلامية تخوض في هذا الأمر.

واللافت أن وسائل إعلام أجنبية تركت ما يجري في السّاحة الكروية لِبلدانها، وانبرت “تفتي” بِخصوص النّاخب الوطني الأنسب لـ “مُحاربي الصّحراء”!

وقال اتحاد الكرة الجزائري: “تودّ الفاف إعلام الجمهور ووسائل الإعلام بِأن التعليقات والمعلومات المُتداولة في بعض المواقع والحسابات، المنسوبة إلى رئيس الفاف السيد وليد السعدي، عارية من الصحّة تماما”.

وأضاف: “تُوضّح الفاف أن رئيسها لم يسبق له الإدلاء بِهذه التصريحات، ولم يُقدّم هذه الوعود التي يتم الإبلاغ عنها حاليا. كما تُذكّر أن رئيسها يُخاطب الجميع عبر القنوات الرّسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

واختتم اتحاد مبنى دالي إبراهيم للعبة بيانه يقول: “تحتفظ الفاف بِالحقّ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب هذه الأكاذيب”.

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التعليقات
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  • nermal

    il faudra engager des plaintes a Paris et Doha contre ces medias mensongers. et leur demander des retractations ou de mettre un terme a leurs agissements

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