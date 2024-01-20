سعدي يتقدّم بِشكوى إلى “الكاف”

تقدّم اتحاد الكرة الجزائري مساء السبت بِشكوى إلى “الكاف”، لها صلة بِالتحكيم المُثير للجدل.

وعانى المنتخب الوطني كثيرا من التحكيم في مقابلتَي أنغولا وبوركينا فاسو، خلال بطولة إفريقيا 2024 الجارية أطوارها بِكوت ديفوار.

وجاء في بيان لِهيئة الرئيس وليد سعدي: “لا يستوعب اتحاد الكرة الجزائري سبب تعيين الكاف لِنفس حكام تقنية الفيديو، في مقابلتَي المنتخب الوطني أمام أنغولا وبوركينا فاسو. وهو ما يطرح التساؤل حول جدوى هذا التصرّف”، مُشيرة إلى لقطات تهمّ “الخضر” لم يلجأ خلالها الحكم إلى تقنية الفيديو.

وأضاف البيان: “تستند الشكوى إلى حقائق يُمكن التحقّق منها، ويجب على الحكام المسؤولين الردّ عليها”.

واختتم اتحاد الكرة الجزائري البيان قائلا: “ونأمل من خلال هذه الشكوى التدخل حتى يكون التحكيم في مستوى أفضل، ويرقى إلى درجة المنافسة القارية العريقة”.

وتعامى حكام الفيديو عن عدّة لقطات مهمّة لـ “الخضر” في مواجهتَي أنغولا وبوركينا فاسو، كما أن الحارس أنطوني ماندريا تلقّى ثلاثة أهداف بعد لجوء الحكم إلى “الفار”. وهو ما يطرح التساؤل حول هذا الكيل بِمكيالَين.