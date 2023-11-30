سعدي يتقدّم بِهذا الطلب إلى السلطات العمومية

تقدّم رئيس اتحاد الجزائر لِكرة القدم وليد سعدي بِطلب إلى السلطات العمومية، فحواه التنازل عن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وتُريد هيئة وليد سعدي الإشراف على إدارة ملعب براقي، وجعله مقرّا رسميا لِمقابلات المنتخب الوطني الجزائري.

وبِمجرّد ما تمنح السلطات العمومية الضّوء الأخضر لـ “الفاف”، حتّى تشرع هيئة دالي إبراهيم لِكرة القدم في ترميم البساط الطبيعي.

وتأسّف سعدي لِكون المنتخب الوطني خاض مقابلتَين فقط في هذا الملعب العالمي، في إشارة إلى مُواجهتَي النيجر في مارس الماضي، والصّومال في نوفمبر الحالي.

واعترف وليد سعدي بِتضرّر البساط الطبيعي لِملعب براقي، لكنّه رفض الخوض في هذا الجدل مرّة أخرى. وأكّد أن هيئته ستعتني بِهذه المنشأة الرياضية الفخمة والعصرية، بِطريقة احترافية. وذلك بِمجرّد ما تتنازل السلطات العمومية عنها لِمصلحة اتحاد الكرة.

وكان النّاخب الوطني جمال بلماضي في مؤتمر صحفي له خلال الفترة الأخيرة، قد أبدى رغبته في أن يتحوّل ملعب “نيلسون مانديلا” إلى معقل لـ “مُحاربي الصّحراء”.