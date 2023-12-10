سعدي “يحشر” موتسيبي ولقجع في زاوية ضيّقة

يصدر عن مبنى دالي إبراهيم لِكرة القدم صدى، فحواه مقاطعة رئيس “الفاف” وليد سعدي لِحفل جوائز الاتحاد القارّي للعبة.

ويُنظّم الحفل مساء هذا الإثنين بِمدينة مراكش المغربية.

ويأتي هذا القرار من أعلى مسؤول لِكرة القدم بِالجزائر، كنوع من الردّ الغاضب من وليد سعدي على سخافة التصنيفات التي أعدّتها “الكاف”، أبرزها إقصاء النجم رياض محرز من سباق جائزة أحسن لاعب في إفريقيا لِعام 2023، رغم نيله لِكأس رابطة أبطال أوروبا ولقب “البريمرليغ” وكأس إنجلترا، فضلا عن امتيازات أخرى.

ويكون وليد سعدي – أيضا – قد ركن باتريس موتسيبي رئيس “الكاف” في زاوية ضيّقة، وحمّلة مسؤولية بؤس تسييره لِشؤون أكبر هيئة قارّية لِكرة القدم. وتنازله عن الصلاحيات لِمصلحة فوزي لقجع بيدق نظام المغربي محمد السّادس.