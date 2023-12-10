-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يكلف الولاة بالمتابعة الصارمة لقطاع الفلاحة بولاياتهم
رياضة

سعدي “يحشر” موتسيبي ولقجع في زاوية ضيّقة

الشروق الرياضي
  • 1117
  • 0
سعدي “يحشر” موتسيبي ولقجع في زاوية ضيّقة
ح.م
وليد سعدي.

يصدر عن مبنى دالي إبراهيم لِكرة القدم صدى، فحواه مقاطعة رئيس “الفاف” وليد سعدي لِحفل جوائز الاتحاد القارّي للعبة.

ويُنظّم الحفل مساء هذا الإثنين بِمدينة مراكش المغربية.

ويأتي هذا القرار من أعلى مسؤول لِكرة القدم بِالجزائر، كنوع من الردّ الغاضب من وليد سعدي على سخافة التصنيفات التي أعدّتها “الكاف”، أبرزها إقصاء النجم رياض محرز من سباق جائزة أحسن لاعب في إفريقيا لِعام 2023، رغم نيله لِكأس رابطة أبطال أوروبا ولقب “البريمرليغ” وكأس إنجلترا، فضلا عن امتيازات أخرى.

ويكون وليد سعدي – أيضا – قد ركن باتريس موتسيبي رئيس “الكاف” في زاوية ضيّقة، وحمّلة مسؤولية بؤس تسييره لِشؤون أكبر هيئة قارّية لِكرة القدم. وتنازله عن الصلاحيات لِمصلحة فوزي لقجع بيدق نظام المغربي محمد السّادس.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: ثُلاثية من بونجاح

بِالفيديو: ثُلاثية من بونجاح

بِالفيديو: اتحاد الكرة البلجيكي يتّخذ قرارا يهمّ عمّورة

بِالفيديو: اتحاد الكرة البلجيكي يتّخذ قرارا يهمّ عمّورة

لاس بالماس الإسباني يريد عطال في الميركاتو الشتوي القادم

لاس بالماس الإسباني يريد عطال في الميركاتو الشتوي القادم

رقم مميّز لأمير سعيود في الدوري السعودي

رقم مميّز لأمير سعيود في الدوري السعودي

المدرب فاريولي يفتح الباب لبقاء يوسف عطال في نيس

المدرب فاريولي يفتح الباب لبقاء يوسف عطال في نيس

بعد السعوديين.. فريق آخر يرغب في جلب بن رحمة

بعد السعوديين.. فريق آخر يرغب في جلب بن رحمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد