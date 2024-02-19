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رياضة

سعدي يطير إلى سويسرا خصّيصا من أجل هذا المدرّب

الشروق الرياضي
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سعدي يطير إلى سويسرا خصّيصا من أجل هذا المدرّب
ح.م
فلاديمير بيتكوفيتش.

سافر رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي إلى سويسرا، لِأمر له صلة بِالعارضة الفنية للمنتخب الوطني.

ويُريد الرّجل الأوّل في اتحاد مبنى دالي إبراهيم لِكرة القدم، التفاوض مع التقني فلاديمير بييتكوفيتش، وانتدابه خلفا لِجمال بلماضي. وفقا لما أوردته القناة الإذاعية الأولى.

ويحمل التقني بيتكوفيتش (60 سنة) جنسية بلده الأصلي البوسنة والهرسك، وأيضا جنسية موطن الإقامة سويسرا.

ويبتعد فلاديمير بيتكوفيتش عن الحقل التدريبي منذ عامَين، وبِالضّبط منذ فيفري 2022 موعد انتهاء مهامه في الجهاز الفني لِنادي بوردو الفرنسي.

وسبق للتقني فلاديمير بيتكوفيتش تدريب منتخب واحد مُمثّل في سويسرا، وذلك في فترة ما بين صيفَي 2014 و2021.

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