سعدي يُثمّن انطلاقة بيتكوفيتش

ثمّن رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، بداية عمل النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

ووصف اتحاد الرّئيس سعدي انطلاقة بيتكوفيتش بـ “الإيجابية”، في بيان له حرّره على هامش اجتماع مكتبها الفيدرالي.

كما أشادت “الفاف” بِمُعاينة النّاخب الوطني للاعبين المحلّيين، على أمل اكتشاف مواهب جديدة، ومتابعة شؤون البطولة الوطنية.

وبعد ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا في مارس الماضي، تنتظر “مُحاربي الصّحراء” مقابلتان أمام غينيا كوناكري وأوغندا في جوان المقبل، لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.