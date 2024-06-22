سعدي يُجدّد دعمه لِبيتكوفيتش ويُهدّد بِمُلاحقة “المُغرضين” قضائيا

ندّد اتحاد الكرة الجزائري سهرة السبت، بِمَن يستهدفون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضرب استقرار المنتخب الوطني، وهدّد “المُغرضين” بِمُقاضاتهم.

وانتشرت في هذه الموقع مزاعم، فحواها أن هيئة الرّئيس وليد سعدي أقدمت على تنحية النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. بعد أن انتحل أصحابها شخصية الرّجل الأوّل في اتحاد الكرة الجزائري.

وقالت “الفاف” في بيان لها: “يُدين الإتحاد الجزائري لِكرة القدم حملة التشهير المُؤسفة المُوجّهة ضدّ المنتخب الوطني، التي يستخدم أصحابها حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي، لِتنفيذ دعايتهم المُغرضة والخفيّة”.

وأضافت: “في وقت بدأ فيه المنتخب الوطني يستعيد استقراره وأداءه تدريجيا، يبدو أن ذلك لم يُعجب بعض الأوساط المعروفة بِتصرّفاتها اللّامسؤولة ومحاولاتها زعزعة الاستقرار”.

وتابعت تقول: “يُؤكّد اتحاد الكرة الجزائري لِعُشّاق وأنصار المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بِقيادة النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يُحظى بِثقة كاملة، وسيبقى يُدعّمه حتّى تحقيق الأهداف المُسطّرة”.

واختتم اتحاد الرّئيس وليد سعدي بيانه، قائلا: “يُشدّد الاتحاد الجزائري لِكرة القدم بِأنه لن يدّخر أيّ جهد للحفاظ على استقرار المنتخب الوطني، ويُؤكّد مُتابعته لِأصحاب الحساب الكاذب لدى الجهات القضائية المُختصّة”.